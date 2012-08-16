Эрмитаж может пересмотреть ценовую политику в связи с высокой посещаемостью

Сейчас стоимость стандартного билета в Эрмитаж составляет 500 рублей, но она может быть изменена в зависимости от посещаемости.

Стоимость стандартного билета в Эрмитаж может быть изменена в зависимости от количества посетителей. Об этом сообщил директор музея Михаил Пиотровский на пресс-конференции в "Интерфаксе".

Он также отметил, что социальная схема, действующая в Эрмитаже, позволяет людям с ограниченными возможностями легче посещать музей, а тем, кто может себе это позволить, предоставляются комфортные условия.

Сейчас стоимость стандартного билета в Эрмитаж составляет 500 рублей, но она может быть изменена в зависимости от посещаемости, добавил Пиотровский. Это будет зависеть от количества посетителей и понимания ценовой политики музея прессой, подчеркнул он.

Фото: Piter.TV