Беглов показал Патрушеву как очищают пруды Царского Села

Историческую гидросистему Царского Села восстанавливают поэтапно.

В Петербурге продолжается восстановление исторической гидросистемы Царского Села. 13 ноября губернатор Александр Беглов и заместитель председателя Правительства России Дмитрий Патрушев осмотрели ход очистки водоёмов Екатерининского парка. Работы ведутся в рамках федерального проекта "Вода России" нацпроекта "Экологическое благополучие".

По словам Беглова, восстановление гидросистемы разбито на несколько этапов. В 2025 году завершили очистку Продольного пруда, откуда извлекли и вывезли 2,4 тыс. кубометров донных отложений, а также вручную восстановили историческую каменную кладку на площади более 2 тыс. кв. м.

В 2026 году работы сосредоточены на Верхних прудках: к настоящему времени оттуда извлекли около 4,9 тыс. кубометров отложений. Параллельно восстанавливают каменную кладку дна и берегов на площади 4,6 тыс. кв. м. Следующий этап — очистка Лебяжьих прудков, запланированная на 2027 год.

Губернатор отметил, что пруды пушкинских парков — шедевры ландшафтного дизайна XVIII века, значимая туристическая достопримечательность и часть культурного наследия. Он сообщил о дорожной карте из трёх ключевых пунктов: восстановление экологического благополучия водоёмов, подключение царскосельской гидросистемы к городскому "Водоканалу" и капитальный ремонт гидротехнических сооружений.

Восстановление водоёмов связано с ремонтом Таицкого водовода — исторической системы водоснабжения, построенной по указу Екатерины II в 1773–1787 годах. Её протяжённость составляла около 15,67 км, по ней ключевая вода самотёком поступала в гидросистему Екатерининского и Александровского парков.

Работы также улучшают состояние водных объектов Павловского парка, что особенно важно в преддверии 250-летия Павловска.

Беглов подчеркнул, что восстановление исторических прудов — часть масштабной городской программы по оздоровлению водоёмов. Продолжаются комплексные работы на Суздальских озёрах, а в адресную программу уборки акваторий включены рекордные 369 объектов. Отдельное внимание уделяется качеству очистки сточных вод: сейчас в Петербурге очистку проходят 99,8% коммунальных стоков, в дальнейшем показатель планируют довести до 100%.

Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга