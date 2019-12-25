Сеть полос для электротранспорта может появиться в Петербурге и Ленобласти

Самокатчикам Петербурга и Ленобласти хотят выделить отдельные полосы.

В Петербурге и Ленинградской области может появиться сеть выделенных полос движения для электротранспорта. С таким предложением на пресс-конференции ТАСС выступил заместитель начальника управления Госавтоинспекции Антон Ахминов.

По его словам, в историческом центре Петербурга узкие тротуары, из-за чего пешеходам и самокатчикам иногда сложно разойтись. Представитель ГАИ предложил решение: выделять полосу для велосипедистов не на отдельном участке дороги, а создавать целую сеть выделенных полос, где одна перетекает в другую.

Подробнее об ужесточении правил для пользователей СИМ в Северной столице мы писали ранее.

Фото: Piter.TV