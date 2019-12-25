Депутат Панов стал председателем "Новых людей" в Петербурге

"Новые люди" сменили руководителя в Петербурге.

Депутат городского парламента Дмитрий Панов возглавил петербургское отделение партии "Новые люди". О кадровом решении 13 ноября сообщила пресс-служба партии.

В совет отделения вошли депутат Госдумы Павел Корытников, директор компании "Русский бойлер" Максим Миляев и заместитель секретаря петербургского отделения "Новых людей" Владимир Катриченко. Пост секретаря сохранила Анастасия Васильева.

По данным пресс-релиза, на новой должности Панов обещает укрепить конструктивный диалог с правительством Санкт-Петербурга.

До назначения Дмитрий Панов руководил предвыборным штабом "Новых людей" в Петербурге, а членом партии стал только летом. Прежде в совете отделения были представлены бывшие участники Партии Роста, объединившейся с "Новыми людьми"; возглавляла его Оксана Дмитриева, которая проиграла выборы в Госдуму и объявила об уходе из политики.

Депутат Иванова отказалась от мандата в новом созыве ЗакСа Петербурга.

Фото: Piter.tv