Улицы Думская и Ломоносова в Петербурге станут пешеходными

В качестве основного варианта выбрали обустройство зоны отдыха в квартале.

В Петербурге прошло еще одно совещание администрации с представителями бизнеса, посвященное судьбе улицам Думской и Ломоносова. Квартал станет пешеходным, завил вице-губернатор Кирилл Поляков в своем телеграм-канале 30 октября.

Чиновник напомнил, что на июньской встрече обсуждались варианты развития локации. Рестораторам и собственникам помещений предложили направить идеи в администрацию Центрального района.

В качестве основного варианта выбрали обустройство зоны отдыха в квартале – комфортного общественного пространства для семейного отдыха.

Кроме того, продолжается работа с собственниками и арендаторами.

Важно, чтобы у нового пространства было соответствующее наполнение. Совместными усилиями будем менять имидж печально известного квартала к лучшему. Кирилл Поляков, вице-губернатор Петербурга

Ранее на Piter.TV: с помещений на Думской и Ломоносова съехало порядка 70% баров.

Фото: Телеграм / Кирилл Поляков