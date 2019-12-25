С помещений на Думской и Ломоносова съехало порядка 70% баров

В Петербурге пустуют Думская и Ломоносова. Сейчас на Думской улице остается только 30 процентов арендаторов, остальные покинули арендуемые помещения.

Владельцы баров отмечают, что бизнес-интересы компаний сильно отличаются от тех, что предлагает администрация города. На данный момент власти города решают дальнейшую судьбу улиц. Об этом пишет "Комсомольская правда".

Однако оставшиеся предприниматели вынуждены идти на убытки и стараются добиться сохранения нескольких баров.

Несмотря на закрытие баров на данных улицах, власти города не имеют ничего против ресторанов. Ситуация на улицах Думской и Ломоносова остается неопределенной, и многие жители города выражают свое беспокойство по поводу будущего этих улиц.

Ранее сообщалось, что Думская улица может стать культурным кварталом.

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