Петербургские бары массово отказываются от оформления ночных разрешений

Бары Петербурга саботируют новый алкогольный реестр.

Значительная часть питейных заведений Санкт-Петербурга не стремится получить официальное разрешение на ночную продажу алкоголя, введенное новыми правилами с начала осени. Об этом сообщает "Фонтанка".

Новый регламент разрешает продажу спиртного после 22:00 только заведениям, внесенным в специальный реестр и соответствующим установленным требованиям. При этом многие владельцы баров и кафе не стали подавать заявки на включение в этот список.

По данным комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, с сентября было подано 349 заявлений. Положительное решение получили немногим более половины из них. Около сорока заведений лишились права торговать алкоголем ночью после неудачной проверки, примерно пятьдесят получили временный отказ.

Всего нововведения затронули около 300–350 заведений из 2800, имеющих лицензию на алкоголь. В реестр в основном вошли крупные сетевые рестораны, в то время как небольшие бары часто не соответствуют критериям по площади, наличию отдельного входа или другим параметрам. Часть предпринимателей опасается.

Ранее сообщалось, что в Петербурге выросли продажи препаратов от алкоголизма — спрос увеличился на треть.

Фото: freepik (senivpetro)