Реестр ресторанов создан в Петербурге
Сегодня, 11:44
32
С 22:00 до 11:00 запрещена продажа всех видов алкоголя в объектах общественного питания, расположенных в жилых домах.

В Петербурге создали Реестр ресторанов. С 1 сентября в городе вступил в силу закон об обороте алкогольной продукции. Теперь с 22:00 до 11:00 запрещена продажа всех видов алкоголя в объектах общественного питания, расположенных в жилых домах. Об этом сообщили в Смольном. 

Заведения должны соответствовать следующим критериям: площадь зала – не менее 50 "квадратов"; отдельный вход со стороны фасада; отдельные туалеты для персонала и гостей; кухня с оборудованием; штатное расписание с пятью сотрудниками; охрана и тревожная сигнализация. 

Заявления на включение в реестр подали более 60 ресторанов, их рассматривают. Он доступен на сайте комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Северной столицы

Фото: unsplash 

