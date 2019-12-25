Новые ограничения продажи алкоголя действуют в Петербурге и Ленобласти с 1 сентября

Законодательная инициатива Петербурга, принятая после длительных обсуждений и утверждённая окончательно 28 мая текущего года, направлена против распространённых заведений типа "наливаек".

С 1 сентября в Петербурге начинают действовать изменения закона, ограничивающие торговлю спиртными напитками в жилых зданиях. Одновременно аналогичные поправки вводят и в соседней Ленинградской области, сократив там время продаж алкоголя на два часа.

Законодательная инициатива Петербурга, принятая после длительных обсуждений и утверждённая окончательно 28 мая текущего года, направлена против распространённых заведений типа "наливаек". Согласно новым правилам, с начала осени в заведениях общественного питания, размещенных в многоэтажных домах или рядом с ними, реализация алкогольной продукции будет невозможна с 22 вечера до 11 утра следующего дня, кроме новогодних праздников.

Однако исключения предусмотрены для ресторанов, соответствующих строгим условиям: наличие отдельного входа с улицы, зала обслуживания площадью минимум 50 квадратных метров, раздельных санузлов для клиентов и работников, оснащённого помещения кухни, штата численностью пять и более сотрудников, включая двоих поваров, договора охраны и кнопки экстренного вызова полиции. Если требования соблюдены, рестораны смогут продолжать торговать алкоголем вне общего временного интервала, аналогично магазинам.

Параллельно с Северной столицей Ленинградская область вводит собственные меры по регулированию оборота алкоголя. Теперь торговля алкогольной продукцией здесь возможна лишь с 11 утра до 22 вечера по московскому времени. Ранее этот интервал начинался раньше — с девяти утра.

Кроме того, власти региона установили специальные временные рамки для заведений общественного питания в многоквартирных домах и близлежащих зонах: в кафе, барах и буфетах разрешённая продажа длится с 11 утра до полуночи, а заведения, удовлетворяющие особым критериям, могут продолжить работу вплоть до двух часов ночи.

Особое внимание уделено первому дню учебного года — 1 сентября, когда в Ленинградской области любая розница алкогольной продукции находится под полным запретом на протяжении суток.

Фото: Pxhere