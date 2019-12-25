Компании креативных индустрий активно развиваются в Петербурге

Одной из знаковых инициатив последнего времени стал проект "Петербургский дизайн", начатый в 2022 году.

Санкт-Петербург становится одним из центров активного развития творческих направлений, играющих важную роль в экономике города. Число фирм, действующих в секторе креативных индустрий, приближается к отметке в 60 тысяч, демонстрируя значительный рост и перспективы дальнейшего расширения, информирует "Деловой Петербург".

Согласно информации, представленной Агентством стратегических инициатив, вклад креативных отраслей в экономику России превышает 5% ВВП, причем темпы роста существенно превышают показатели традиционных секторов промышленности. Эти цифры отражают динамичность и потенциал развивающегося творческого бизнеса.

Весной 2025 года Министерством экономического развития России введены специальные классификационные коды (ОКВЭД), уточняющие перечень сфер творческой деятельности. Благодаря этому в Петербурге теперь зарегистрировано более 34 тысяч индивидуальных предпринимателей, относящихся к данному направлению, что составляет примерно 10% от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства. Наиболее значимы в этом направлении сферы информационных технологий, моды, дизайна, архитектуры, ресторанного бизнеса и градостроительства.

Среди участников указанного сектора выделяется высокая активность: на сегодняшний день в городе на Неве действуют около 59 тысяч организаций, объединяющих около 190 тысяч сотрудников, что эквивалентно пятой части рабочей силы малого и среднего бизнеса города. Показатели последних пяти лет демонстрируют значительное расширение доли креативных индустрий в общем объеме регионального продукта, увеличиваясь практически вдвое и достигая 12,6%. Количество зарегистрированных предприятий возросло на 10%, а число сотрудников — на 36,8%.

Чтобы поддержать начинающих предпринимателей, правительство разрабатывает разнообразные механизмы поддержки, начиная от микрофинансирования и гарантийного кредитования до специализированных образовательных курсов и мероприятий по выходу на международные рынки. Координатором мероприятий выступает Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства, который оказывает содействие более чем тысяче бизнесменов ежегодно, стремясь к увеличению охвата до трех тысяч к концу 2025 года.

Одной из знаковых инициатив последнего времени стал проект "Петербургский дизайн", начатый в 2022 году. Эта площадка дала возможность сотням местных марок показать свою продукцию в крупных торговых центрах города абсолютно бесплатно. Одним из ярких примеров успеха является бренд "Модный Дом Виктории Тишиной", владелец которого подчеркнула важность совместного взаимодействия и опыта, полученного в ходе проекта.

Виктория Тишина отметила, что современные реалии предоставляют прекрасную возможность женщинам-предпринимателям развиваться профессионально и достигать значительных успехов. Особое внимание было уделено развитию личного контакта с клиентами, обучению эффективному маркетингу и продвижению своих брендов на рынке.

Другой участник проекта, генеральный директор марки Gerrusi Родион Мальцев, подчеркнул, что закрытие собственных магазинов из-за высоких арендных ставок компенсировалось активным участием в выставках и демонстрационных мероприятиях, позволивших укрепить взаимодействие с целевой аудиторией и привлечь новых клиентов. После старта проекта компания увеличила продажи на 20–30%, что подтвердило эффективность выбранной стратегии.

В целях поддержки молодых дизайнеров и ремесленников с 2024 года внедрена система субсидирования расходов на разработку коллекций — государство берет на себя покрытие до 80% затрат (максимальная компенсация — 490 тысяч рублей). В дальнейшем эта поддержка будет расширяться, ориентируясь на развитие рынков сувенирной продукции и товаров домашнего интерьера.

Фото: предоставлено пресс-службой проекта "Петербургский дизайн"