В Петербурге выросли продажи препаратов от алкоголизма — спрос увеличился на треть

Как отмечают эксперты, на увеличение спроса повлияли сразу несколько факторов.

За первое полугодие 2025 года в Санкт-Петербурге значительно выросли розничные продажи лекарств, применяемых при лечении алкогольной зависимости. Как сообщили "Ведомости Северо-Запад" со ссылкой на данные аналитической компании RNC Pharma, в аптеках города было реализовано 23,2 тысячи упаковок, что на 34,4% больше, чем за тот же период прошлого года. В денежном выражении рост составил свыше 63%.

Как отмечают эксперты, на увеличение спроса повлияли сразу несколько факторов: рост психологической нагрузки, увеличение числа депрессивных состояний, а также появление на рынке новых, более эффективных и дорогих лекарств.

Средняя стоимость упаковки за первые шесть месяцев текущего года составила около 1 200 рублей – это почти на 22% выше, чем годом ранее.

По мнению директора Ассоциации частных клиник Санкт-Петербурга Александра Солонина, тенденция роста продаж препаратов от алкоголизма во многом совпадает с ростом спроса на антидепрессанты. Согласно статистике DSM Group, в январе-апреле 2025 года реализация антидепрессантов в Петербурге увеличилась на 13,1%.

Фармацевт Иван Глушков добавляет, что в северных широтах люди чаще сталкиваются с депрессивными расстройствами из-за недостатка света и сурового климата. В таких условиях алкоголь нередко воспринимается как доступное средство снятия напряжения. Однако с ростом доходов петербуржцы всё чаще обращаются к официальным медикаментозным методам лечения.

По словам Николая Беспалова из RNC Pharma, спрос также стимулируется появлением современных препаратов с более выраженным действием. Так, реализация "Метадоксила" (производства Литвы), который наркологи стали назначать как гепатопротектор, увеличилась в 2,8 раза. А продажи "Налоксона", применяемого при острых интоксикациях, выросли в 4,4 раза.

На фоне общероссийских данных Петербург и Ленобласть показывают более высокие темпы роста. В среднем по стране продажи препаратов от алкоголизма выросли на 13,5% в упаковках и на 37,8% в деньгах.

Отмечается, что 56% проданных препаратов были импортного производства, а доля российских снизилась на 12,7 процентных пункта по сравнению с прошлым годом.

Смертность от инсульта в Петербурге значительно рухнула.

Фото: unsplash (Christine Sandu)