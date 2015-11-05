В Петербурге более 200 наливаек прекратят ночную продажу алкоголя

С 1 сентября начали действовать новые правила против наливаек в жилых домах.

В Петербурге от 170 до 200 заведений, известных как "наливайки", должны прекратить ночную торговлю спиртным. Об этом сообщил руководитель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов, передает "КП-Петербург".

С 1 сентября вступил в силу закон, ограничивающий работу заведений в жилых домах, которые днем действовали как магазины, а ночью работали по принципу баров. Теперь продавать алкоголь в ночное время разрешено только ресторанам с залом не менее 50 кв. м, кухней, персоналом и отдельным входом.

В Петербурге насчитывается около 1600 обладателей лицензий на торговлю алкоголем в жилых домах. По предварительной оценке, до 350 заведений не соответствуют новым требованиям. Из них 170–200 относятся к категории "наливаек", 84 из которых принадлежат одной сети.

За первые дни сентября в реестр ресторанов, которым разрешено продолжать деятельность в ночное время, подали документы 110 заведений. У бизнеса есть два месяца, чтобы привести объекты в соответствие требованиям.

В Смольном уточнили, что проверки будут проводиться в первую очередь по жалобам жителей. Малые бары, не подходящие под критерии, могут получить помощь в поиске новых помещений или перепланировке. Наливайки же обязаны полностью прекратить ночную работу.

В Ленобласти с 1 сентября начнут продавать алкоголь с 11:00.

Фото: Piter.tv