В Петербурге начались массовые рейды по изъятию самодельных настоек из-за закона о "наливайках"

Полиция проверяет заведения на популярных барных улицах, изымая алкогольные напитки.

После вступления в силу закона, ужесточающего правила торговли крепким алкоголем в ночное время ("закон о наливайках"), по барам Петербурга прокатилась волна проверок. Правоохранительные органы изымают настойки, наливки и премиксы, приготовленные в самих заведениях, сообщает "КП-Петербург" со ссылкой на сообщество "Вежливые бары".

Как рассказывают владельцы, полицейские действуют на популярных барных улицах — Некрасова, Петроградской стороне, Ленина. Изъятая продукция, по их словам, не возвращается даже при наличии маркировки, так как чётких правил её оформления в законе не прописано.

Управляющий баром "Тихоходка" Игорь Пылаев рассказал, что его заведение, недавно переехавшее из-за нового закона, уже подверглось проверке.

У нас изъяли несколько бутылок, причем не было понятых, бутылки не опечатали... Основная претензия к нам, что сотрудник полиции не может убедиться, из чего сделана заготовка.

Инициатор закона, депутат ЗакСа Денис Четырбок, заявил, что рейды — это реакция на жалобы жителей на шум и нелегальную ночную продажу алкоголя. По его словам, после принятия закона количество таких обращений сократилось, но не исчезло.

Эксперт алкогольного рынка Максим Черниговский пояснил, что проблема возникает, если в основе напитков — нелегальное сырьё. Если же бары используют легальный алкоголь для создания авторских напитков, это, по сути, приравнивается к коктейлям и не должно быть нарушением.

Фото: Piter.TV