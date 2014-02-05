Десятки нелегалов и уклонистов выявили на овощебазе и распределительном центре в Петербурге

Проверки прошли на Софийской улице и Московском шоссе.

Полицейские совместно с представителями военного следствия, УФСБ и Росгвардии провели масштабные рейды сразу на двух крупных объектах Петербурга, где в трудовом процессе активно задействованы приезжие из стран ближнего зарубежья. Проверки прошли на овощебазе на Софийской улице, 151, и в распределительном центре крупного ритейлера на Московском шоссе, 181. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В общей сложности полицейские проверили свыше 700 человек, около 500 из которых — иностранные граждане. У большинства проблем с документами не возникло, однако стражи порядка выявили порядка 30 нелегалов. Их доставили в отделы полиции и привлекли к ответственности за нарушение миграционного законодательства.

Отдельное внимание в ходе рейдов уделили натурализованным гражданам, выявив среди них 61 человека, уклоняющегося от исполнения воинской обязанности. Чтобы не откладывать решение этого вопроса, уклонистов передали представителям военных комиссариатов.

Параллельно сотрудники Госавтоинспекции проверили свыше 230 автомобилей, выявив у водителей ряд нарушений по линии соблюдения ПДД. Инспекторы составляли протоколы за непристёгнутый ремень, выявленные неисправности и отсутствие страховки.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербурге и Ленобласти