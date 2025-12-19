Ночные бары Петербурга закрываются из-за новых требований к площади

Малые заведения теряют лицензии на алкоголь после осенних изменений.

В Санкт-Петербурге в судебном порядке начали лишать лицензий на продажу алкоголя бары и другие заведения, не соответствующие требованиям закона, вступившего в силу осенью 2025 года. Об этом сообщило издание Росбалт.

Согласно действующим нормам, право работать в ночное время сохраняется только за ресторанами, площадь которых составляет не менее 50 квадратных метров. Заведения меньшего формата не могут продавать алкоголь после установленного времени. Одним из таких объектов стал бар "Во все тяжкие", который прекратил работу еще в прошлом году. В середине января суд отказал заведению в удовлетворении иска к городским властям.

По данным источников, аналогичные претензии в настоящее время предъявляются и к другим барам, которые не успели расширить помещения или изменить формат работы. Информация о новых судебных разбирательствах продолжает поступать. Глава Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговцев отметил, что ситуация могла бы развиваться иначе при подаче коллективного иска от 50–100 заведений, однако подобной инициативы со стороны бизнеса не последовало.

Владелец Failover Bar Никита Мошкалов заявил, что арендаторы имели достаточно времени, чтобы изучить требования законодательства и привести помещения в соответствие с установленными нормами. Он также указал на общее ухудшение условий для малого бизнеса. Издание прогнозирует, что владельцы заведений общественного питания продолжат осторожную политику и будут сокращать количество небольших баров и кафе.

Фото: Piter.TV