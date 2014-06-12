Верховный суд поддержал требования к Google на 91,5 квинтиллиона рублей

Напомним, что требования о выплате крупной суммы возникли в результате судебных споров 13 российских телеканалов и еще трех медиа.

Верховный суд РФ поддержал требования российских телеканалов к компании Google на 91,5 квинтиллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что суд рассмотрел кассационную жалобу американской компании и не нашел оснований для передачи дела на пересмотр судебной коллегии по экономическим спорам. Таким образом, решение нижестоящих инстанций вступило в силу. Напомним, что требования о выплате крупной суммы возникли в результате судебных споров 13 российских телеканалов и еще трех медиа на основании решений судов, которые обязали структуры Google разблокировать YouTube-каналы этих СМИ.

В связи с отказом разблокировать каналы российский суд назначил неустойку, которая росла в геометрической прогрессии и была зафиксирована после определенного периода в сумме 91,5 квинтиллиона рублей. Арбитражный суд Москвы признал эти требования текущими.

Ранее в Госдуме прокомментировали сообщение о полной блокировке Telegram.

Фото: pxhere.com