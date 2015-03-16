В Госдуме прокомментировали сообщение о полной блокировке Telegram

По словам депутата, информация не получила официального подтверждения.

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин прокомментировал сообщение о полной блокировке мессенджера Telegram. Его слова приводит "РИА Новости".

Депутат отметил, что слухи о возможной блокировки Telegram с 1 апреля выглядят преждевременными разговорами. Он подчеркнул, что информация не получила официального подтверждения. Также Немкин отметил, что в Роскомнадзоре отреагировали на эти слухи. Ведомство подчеркивает, что сейчас "нечего добавить к ранее опубликованной информации"

На данный момент не прозвучало ни юридических оснований, ни процессуальных разъяснений, которые бы однозначно указывали на запуск тотальной блокировки. Антон Немкин, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи

Ранее мы сообщали, что Telegram могут полностью заблокировать в России с 1 апреля.

Фото: Piter.tv