Baza: Telegram могут полностью заблокировать в России с 1 апреля

Мессенджер Telegram могут полностью заблокировать в России с 1 апреля. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источники.

Отмечается, что с этой даты Роскомнадзор приступит к тотальной блокировке мессенджера по аналогии с теми социальными сетями, чья работа в России недоступна. Мера будет применяться на территории всей страны. Приложение Telegram не будет прогружаться ни через мобильные сети, ни через стационарные интернет-системы.

Напомним, 10 февраля Роскомнадзор заявил о замедлении работы мессенджера. В ведомстве подчеркнули, что Telgram по-прежнему не исполняет законодательство РФ.

Ранее мы сообщали, что Госдума отказалась требовать у Минцифры обоснование блокировки Telegram.

Фото: pxhere.com