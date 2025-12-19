В Петербурге ужесточат требования к арендаторам рек и каналов

Городские власти готовят новые правила работы бизнеса на воде.

Власти Санкт-Петербурга намерены ужесточить правила для арендаторов водных объектов и привести в порядок использование городских рек и каналов. Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников.

По словам представителя городской администрации, в Петербурге планируется комплексная работа по наведению порядка в акватории, сопоставимая с мерами, которые ранее применялись к нелегальным торговым объектам на суше. Власти фиксируют случаи незаконного занятия водных участков и размещения объектов, не соответствующих установленным требованиям.

Разработка новых правил предполагает уточнение условий аренды водных объектов и усиление контроля за деятельностью бизнеса на воде. Власти намерены закрыть существующие правовые пробелы, которые позволяют размещать коммерческие объекты без должного согласования.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)