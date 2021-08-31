Думская улица станет полностью пешеходной

Администрация города ставит цель повторить успех известных пешеходных зон, таких как Малая Конюшенная и Малая Садовая улицы.

В ближайшее время одна из центральных улиц Петербурга, Думская, превратится в полностью пешеходную зону. Такую перспективу подтвердил исполняющий обязанности главы Центрального района Максим Романцов, пишет SPB.KP.RU.

Администрация города ставит цель повторить успех известных пешеходных зон, таких как Малая Конюшенная и Малая Садовая улицы. Пока концепция преобразования еще в стадии разработки, но городские власти обещают представить готовый проект общественности в скором будущем.

Руководитель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов уточнил, что подготовка концепции общественных пространств завершится до конца текущего года, а практические работы начнутся уже в следующем году. По его мнению, особое внимание следует уделить вопросам размещения заведений общепита, чтобы избежать негативных последствий прошлых лет.

Стоит напомнить, что ранее в 2023 году десятки баров на Думской и соседних улицах были закрыты по причине нарушений законодательства, связанных с продажей спиртного несовершеннолетним.

Фото: Piter.TV