В Смольном рассказали, как изменятся Думская и Ломоносова

Планируется создание общественного пространства.

В четверг, 8 июня, глава администрации Центрального района Петербурга Елена Федорова в своем телеграм-канале рассказала, как преобразуются бывшие улицы с барами и ночными клубами Думская и Ломоносова.

Обсуждаем возможные концепции – на слайдах вы можете увидеть один из вариантов. На Думской и Ломоновсова можно и нужно создать полезное, востребованное пространство. Примеров в Санкт-Петербурге достаточно. Елена Федорова, глава администрации Центрального района

Планируется создание общественного пространства со сценами для мероприятий под открытым небом, площадка для мини-гольфа, кафе, арт-объекты и зеленые и детские зоны.

Представители администрации Петербурга при "реставрации" улиц Думской и Ломоносова будут учитывать интересы местных жителей. Так, Елена Федорова призвала аудиторию поделиться своими вариантами в комментариях под соответствующим постом.

Фото: Телеграм / Елена Федорова