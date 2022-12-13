Сотрудники СК Петербурга закрыли все бары на Думской

Проверка, проведённая в рамках уголовного дела, подтвердила продажу алкоголя несовершеннолетним.

В ночь на субботу, 8 апреля, сотрудники СКР по Петербургу закрыли последние бары на Думской улице. Как сообщила пресс-служба ведомства, решение было принято после проверки с участием правоохранителей, которая проходила в рамках возбуждённого ранее уголовного дела о спаивании несовершеннолетних.

Всего в ходе рейда было осмотрено 13 заведений, в которых опросили администрацию. Ещё 17 баров закрыты с марта.

Кроме того, продолжаются следственные действия по аналогичному делу в 13 барах на Ломоносова. Сотрудники СК продолжают устанавливать лиц, причастных к продаже подросткам спиртного.

Ранее мы сообщили о том, что после избиения отца 13 детей в Петербурге возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".

Видео: Telegram / ГСУ СК РФ по СПб