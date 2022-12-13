В Петербурге возбудили дело из-за продажи алкоголя подросткам в барах на Думской

По версии следствия, 22 февраля с 19:00 до 22:00 в одном из баров прошла вечеринка "16+".

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту вовлечения несовершеннолетних в систематическое распитие алкоголя. Об этом сообщили в СК по Северной столице.

По версии следствия, 22 февраля с 19:00 до 22:00 в одном из баров прошла вечеринка "16+", анонсированная в интернете неким мужчиной. На ней несовершеннолетним свободно продавали алкоголь.

Следователями был проведён обыск в коммерческих заведениях, сдаваемых в аренду, где на систематической основе происходит вовлечение несовершеннолетних в потребление алкогольной продукции. Осмотрены 17 баров, расположенных в вышеуказанных помещениях, они опечатаны и признаны вещественными доказательствами по данному уголовному делу.

Ранее стало известно, что следственный комитет опечатал бары на Думской и Ломоносова.

Фото: Piter.tv