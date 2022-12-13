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В Петербурге возбудили дело из-за продажи алкоголя подросткам в барах на Думской
Сегодня, 16:30
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге возбудили дело из-за продажи алкоголя подросткам в барах на Думской

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По версии следствия, 22 февраля с 19:00 до 22:00 в одном из баров прошла вечеринка "16+".

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту вовлечения несовершеннолетних в систематическое распитие алкоголя. Об этом сообщили в СК по Северной столице.

По версии следствия, 22 февраля с 19:00 до 22:00 в одном из баров прошла вечеринка "16+", анонсированная в интернете неким мужчиной. На ней несовершеннолетним свободно продавали алкоголь.

Следователями был проведён обыск в коммерческих заведениях, сдаваемых в аренду, где на систематической основе происходит вовлечение несовершеннолетних в потребление алкогольной продукции. Осмотрены 17 баров,  расположенных  в вышеуказанных помещениях,  они  опечатаны и признаны вещественными доказательствами по данному уголовному делу.

Ранее стало известно, что следственный комитет опечатал бары на Думской и Ломоносова.

Фото: Piter.tv

Теги: бары, думская
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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