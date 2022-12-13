Следственный комитет опечатал бары на Думской и Ломоносова

Возбуждены уголовные дела, связанные с привлечением несовершеннолетних к распитию алкоголя и употреблению одурманивающих веществ.

Почти 20 баров на Думской улице и улице Ломоносова в Петербурге посетили сотрудники регионального Следкома. Как пишет "Фонтанка", представители ведомства опечатали несколько заведений, в отношении которых было возбуждено уголовное дело.

Речь идёт о таких барах, как Scandal, Rocket, GoodPeople, Quarenghi, Probirka и др. Предположительно СК обратил внимание на то, что в них было замечено вовлечение несовершеннолетних в систематическое употребление алкоголя и другие противоправные действия. Периодически от петербуржцев поступали жалобы на ситуации, которые возникали из-за повышенного внимания к подростам на Думской улице со стороны сотрудников заведений.

Теперь двери баров перекрыты сигнальными лентами с символикой ведомства.

Ранее правоохранители завели дело после пожара на Кораблестроителей, в котором погибли двое.

Фото: ВКонтакте / Думская LIVE