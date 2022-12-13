Правоохранители завели дело после пожара на Кораблестроителей, в котором погибли двое

В Василеостровском районе 19 марта произошел пожар, который унес жизни двух людей. Правоохранители завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.
На улице Кораблестроителей полыхала двухкомнатная квартира. Спасатели эвакуировали из нее двух мужчин. Они скончались в машине скорой помощи.
Согласно судебно-медицинскому исследованию, причиной смерти является отравление угарным газом.
Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу
Полицейские возбудили уголовное дело по статье за причинение смерти по неосторожности.
Ранее на Piter.tv: следственный комитет заинтересовался педагогом из Петербурга, который толкнул школьника на пол.
Фото: Piter.tv
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