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Правоохранители завели дело после пожара на Кораблестроителей, в котором погибли двое
Сегодня, 19:42
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Правоохранители завели дело после пожара на Кораблестроителей, в котором погибли двое

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Мужчины скончались в карете скорой помощи.

В Василеостровском районе 19 марта произошел пожар, который унес жизни двух людей. Правоохранители завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

На улице Кораблестроителей полыхала двухкомнатная квартира. Спасатели эвакуировали из нее двух мужчин. Они скончались в машине скорой помощи.

Согласно судебно-медицинскому исследованию, причиной смерти является отравление угарным газом.

Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Полицейские возбудили уголовное дело по статье за причинение смерти по неосторожности.

Ранее на Piter.tv: следственный комитет заинтересовался педагогом из Петербурга, который толкнул школьника на пол.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, погибли во время пожара, пожар в двушке, пожар на кораблестроителей, полиция, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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