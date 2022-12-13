Следственный комитет заинтересовался педагогом из Петербурга, который толкнул школьника на пол

Инцидент с учителем физкультуры произошел в гимназии.

Следком проводит проверку после инцидента с учителем, который толкнул ученика на пол в петербургской гимназии. Инцидент произошел в Красногвардейском районе. Об этом сообщили в ГСУ СК по Петербургу.

По словам мамы ребенка, 16 марта учитель физкультуры бросил на пол ее сына, который учится в четвертом классе. В соцсетях появилось видео с педагогом. На кадрах видно, как он схватил за кофту одного из мальчиков и бросил школьника на пол.

Информация о состоянии пострадавшего устанавливается. Правоохранители уточняют все обстоятельства случившегося.

Ранее на Piter.tv: петербуржец, задержанный за насилие в отношении приемного сына и дочери, изобличен в насилии в отношении ещё двух детей.

Фото: Piter.tv