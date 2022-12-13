Петербуржец, задержанный за насилие в отношении приемного сына и дочери, изобличен в насилии в отношении ещё двух детей

Возбуждено новое уголовное дело.

Ранее задержанного петербуржца, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении приемного сына и дочери, подозревают ещё в нескольких эпизодах преступной деятельности. Об этом стало известно Piter.tv.

В сентябре 2022 года был задержан 55-летний Д. Он подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 10-летнего приемного сына и 11-летней дочери. По данным фактам были возбуждены уголовные дела.

В СИЗО 20 марта была дополнительно установлена причастность Д. к совершению ещё нескольких преступлений. На территории Калининского района, в неустановленной парадной, в том числе и по месту жительства, в период с 18 февраля 2020 года по 18 июля 2022 года он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении детей 2011 и 2012 года рождения.

Возбуждено новое уголовное дело.

Ранее в Мурино новый знакомый изнасиловал 19-летнюю девушку и украл у неё iPhone.

Фото: Piter.tv