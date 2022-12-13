После избиения отца 13 детей в Петербурге возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство"

Двух подозреваемых удалось задержать почти сразу, третий успел скрыться с места преступления.

В Петербурге по факту избиения 60-летнего отца 13 детей возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Напомним, инцидент произошел поздним вечером 31 марта из-за ДТП. 60-летний мужчина, а также кавалер ордена "Родительская слава" вместе со своей семьёй приехал со съёмок по случаю вручения очередной награды и припарковал машину, чтобы дети вышли. Это не понравилось троим молодым людям на Renault, и они спровоцировали аварию.

Отец семейства попытался снять на видео молодых людей, но им это, очевидно, не понравилось, и они начали его бить прямо при детях (с мужчиной было двое детей). У пострадавшего диагностировали травмы рук и ног, а также ушибы мягких тканей головы.

Двух подозреваемых удалось задержать почти сразу, третий успел скрыться с места преступления. Всем грозит наказание по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Фото: ГСУ СК РФ по СПб