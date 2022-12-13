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Группа мужчин накинулась с кулаками на многодетного отца в борьбе за парковочное место

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Злоумышленники напали на петербуржца на глазах у его детей.

В Петербурге мужчины избили горожанина из-за парковочного места. Драка произошла на глазах у его детей. Об этом сообщили в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

60-летний мужчина остановил машину, чтобы выгрузить вещи и детей. К нему пристали молодые люди и стали требовать освободить место. Неадекваты избили многодетного отца.

За ситуацией наблюдали дети пострадавшего. Они достали телефон и начали снимать инцидент на видео, чтобы потом показать полицейским ролик с лицами хулиганов. 

Правоохранители задержали драчунов. Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

Ранее на Piter.tv: шестиклассница отравилась таблетками в "Апарт-отеле" в Петровском переулке.

Фото: Телеграм / Раньше всех. Петербург

Теги: видео, драка, избили из-за парковки, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Минус
Деваева Евгения
Сегодня 11:19


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