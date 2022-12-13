Группа мужчин накинулась с кулаками на многодетного отца в борьбе за парковочное место

В Петербурге мужчины избили горожанина из-за парковочного места. Драка произошла на глазах у его детей. Об этом сообщили в tg-канале "Раньше всех. Петербург".
60-летний мужчина остановил машину, чтобы выгрузить вещи и детей. К нему пристали молодые люди и стали требовать освободить место. Неадекваты избили многодетного отца.
За ситуацией наблюдали дети пострадавшего. Они достали телефон и начали снимать инцидент на видео, чтобы потом показать полицейским ролик с лицами хулиганов.
Правоохранители задержали драчунов. Информация о состоянии пострадавшего уточняется.
Ранее на Piter.tv: шестиклассница отравилась таблетками в "Апарт-отеле" в Петровском переулке.
Фото: Телеграм / Раньше всех. Петербург
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