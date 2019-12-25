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Мясник ударил мужчину ножом в ресторане на Южной дороге
Сегодня, 10:40
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Мясник ударил мужчину ножом в ресторане на Южной дороге

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Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), решается вопрос об избрании меры пресечения.

В ресторане на Южной дороге произошла поножовщина. Напавший задержан, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Ночью 13 апреля в полицию Петроградского района поступила информация о том, что в больницу с колото-резаной раной поступил 24-летний житель Пушкина. В заведении в ходе внезапного конфликта на него напал неизвестный. 

По подозрению в совершении этого преступления задержали 49-летнего мужчину с Васильевского острова, работающего мясником в одном из торговых центров. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее на Piter.TV: жительница Петербурга насмерть пырнула ножом знакомого, заступившись за сестру. 

Фото: Piter.TV 

Теги: поножовщина, южная дорога
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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