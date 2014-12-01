Петербурженка насмерть пырнула ножом знакомого, заступившись за сестру

Следствие устанавливает обстоятельства конфликта.

В квартире на Заводской улице Санкт-Петербурга произошла поножовщина. По предварительным данным, 44-летний мужчина, гостивший у одной из двух сестёр, в ходе пьяной ссоры начал избивать свою спутницу.

Её 43-летняя сестра, пытаясь защитить родственницу, схватила нож и нанесла агрессору удар в грудь. От полученного ранения он скончался на месте, пишет 78.ru.

После происшествия пострадавшая женщина сфотографировала тело погибшего и отправила снимки его брату. Тот вызвал полицию, в результате чего обе сестры были задержаны.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Ломоносовском районе фургон сбил 13-летнюю девочку.

Фото: Piter.TV