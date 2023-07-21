В Ломоносовском районе фургон сбил 13-летнюю девочку

Подросток доставлена в больницу.

11 апреля около 8:40 утра на 4-м километре автодороги "Подъезд к поселку Хвойный" произошло ДТП. 48-летний водитель фургона Isuzu совершил наезд на 13-летнюю девочку, которая шла по обочине дороги вне зоны пешеходного перехода.

Пострадавшая с травмами средней степени тяжести была доставлена в больницу родителями, прибывшими на место происшествия. В настоящее время ребенок находится в медицинском учреждении, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полиция проводит проверку по факту ДТП, устанавливая все обстоятельства случившегося.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербурженка потеряла 18 млн рублей из-за мошенников.

Фото: Piter.TV