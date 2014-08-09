Петербурженка потеряла 18 млн рублей из-за мошенников

Её убедили отдать деньги на проверку.

В Санкт-Петербурге пенсионерка стала жертвой крупной аферы. Мошенники, представившиеся сотрудниками ФСБ, обманом забрали у нее 18 миллионов рублей. Об этом пишет "Фонтанка".

Сначала женщине позвонил якобы сотрудник спецслужб и сообщил, что от её имени финансируют ВСУ. Под этим предлогом он выяснил ее финансовое положение и убедил передать деньги на проверку. Женщина отдала 17 миллионов рублей, вырученных от продажи квартиры.

Через четыре дня ей вернули пакет с якобы проверенными деньгами, которые она положила в сейф. Однако мошенники не остановились и выманили еще 1 миллион рублей, который пенсионерка заняла у знакомого. Обман раскрылся, когда родственница уговорила проверить купюры из сейфа — все они оказались фальшивыми.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербурженка пострадала после падения части окна на Аптекарском проспекте.

Фото: Piter.TV