Петербурженка пострадала после падения части окна на Аптекарском проспекте

Состояние пострадавшей стабильное.

21-летняя петербурженка получила тяжелые травмы после того, как на нее упал металлический фрагмент окна на Аптекарском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным полиции, девушка гуляла по Аптекарскому проспекту, когда на неё неожиданно упала часть оконной конструкции. Пострадавшую с серьёзными травмами доставили в больницу, где она рассказала правоохранителям об обстоятельствах происшествия. Выясняются обстоятельства инцидента. Медики оценивают состояние девушки как тяжелое, но стабильное.

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Фото: Piter.TV