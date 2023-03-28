Повар суши-бара в Тихвине напал с ножом на подростка из-за "грязной одежды"

Пострадавший был доставлен в больницу.

Посещение суши-бара обернулось для 17-летнего подростка госпитализацией с ножевым ранением. Конфликт произош"л в заведении после того, как повар агрессивно отреагировал на внешний вид юноши.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 27-летний сотрудник заведения японской кухни напал на посетителя, посчитав его одежду "неподобающе грязной". В приступе ярости мужчина схватил нож и ударил подростка в живот.

Пострадавший с проникающим колото-резаным ранением брюшной стенки был доставлен в хирургическое отделение. Врачи оценили его состояние как средней тяжести – внутренние органы не повреждены. Нападавший задержан и помещен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

Ранее Piter.TV сообщал, что в Ленобласти дважды переехали лежавшего на дороге мужчину.

Видео: 78.ru