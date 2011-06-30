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В Ленобласти дважды переехали лежавшего на дороге мужчину
Сегодня, 10:44
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В Ленобласти дважды переехали лежавшего на дороге мужчину

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Пешеход погиб.

На автодороге "Стрельна – Кипень – Гатчина" в Ломоносовском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Известно, что 11 апреля около 21:25 на 23-м километре трассы 31-летний водитель автомобиля Mazda 6 совершил наезд на мужчину, который лежал на проезжей части вне зоны пешеходного перехода. После этого на пострадавшего наехал двигавшийся в том же направлении микроавтобус Ford Transit под управлением 37-летнего мужчины.

В результате ДТП пешеход, внешне похожий на 50-летнего мужчину, скончался на месте от полученных травм. Его личность устанавливается.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Красногвардейском районе с 13 апреля по 22 мая введут ограничения движения.

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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