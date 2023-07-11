В Красногвардейском районе с 13 апреля по 22 мая введут ограничения движения

На участке дороги будут проводить дорожные работы.

С 13 апреля по 22 мая в Красногвардейском районе по проспекту Косыгина от Заневского до улицы Коммуны (включая перекрестки и проезды) будет ограничено автомобильное движение, – сообщают в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Дорожные работы ограничат значительную часть дороги. В качестве объездного пути дорожники предлагают маршрут: проспект Энтузиастов – Индустриальный проспект – проспект Наставников – улица Коммуны.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на информационные щиты. Все ограничения движения транспорта, связанные с производством строительных и ремонтных работ, доступны на карте на сайте ГАТИ. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

Ранее мы сообщали, что с 1 апреля 2025 года в России начнут действовать новые законодательные нормы, затрагивающие автомобилистов и перевозчиков. Среди ключевых изменений – ужесточение контроля за автокредитованием, перерасчет коэффициента "бонус-малус" (КБМ) по ОСАГО и штрафы для водителей с иностранными правами.

Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга