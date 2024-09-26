С 1 апреля вступают в силу новые законы: что изменится для водителей

С апреля ужесточается контроль за выдачей автокредитов, происходит перерасчет КБМ по ОСАГО, а водителей с иностранными правами начнут штрафовать.

С 1 апреля 2025 года в России начнут действовать новые законодательные нормы, затрагивающие автомобилистов и перевозчиков. Среди ключевых изменений – ужесточение контроля за автокредитованием, перерасчет коэффициента "бонус-малус" (КБМ) по ОСАГО и штрафы для водителей с иностранными правами. Об этом сообщил портал 110km.ru.

Ограничения на выдачу автокредитов

Банк России получит право устанавливать лимиты на долю автокредитов, выдаваемых заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Если ранее такие ограничения касались только потребительских кредитов, то теперь они распространяются и на покупку автомобилей в кредит. Это нововведение направлено на снижение рисков чрезмерной закредитованности населения.

Перерасчет КБМ по ОСАГО

С 1 апреля страховые компании традиционно пересчитают коэффициент "бонус-малус", влияющий на стоимость полиса. Водители, совершившие ДТП по своей вине в 2024 году, могут столкнуться с удорожанием страховки. Те же, кто ездил безаварийно, получат скидку.

Штрафы за иностранные водительские права

С 1 апреля 2025 года водители, имеющие вид на жительство или российское гражданство, но не заменившие свои иностранные права на российские, будут оштрафованы на сумму от 5 000 до 15 000 рублей.

Отмена штрафов для перевозчиков отходов

Перевозчики твердых коммунальных отходов (ТКО) на три года освобождаются от штрафов за перегруз и платы за ущерб дорогам. Новые требования к транспортным средствам этой категории будут разработаны до 1 сентября 2026 года и вступят в силу с 2028 года.

Фото:unsplash (Dan Gold)