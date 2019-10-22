Проблемы на "Беговой" и "Новокрестовской" стали поводом для целой череды разбирательств в Арбитражном суде.

В среду, 23 октября, стало известно, что "Метрострой" устраняет дефекты на станциях "Беговая" и "Новокрестовская". Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Генподрядчик должен не только устранить дефекты, но и разработать новое решение крепления стеновых панелей в вестибюлях новых станций.

"Вместо мокрого способа решено применить подсистему, что позволит избежать отслоения панелей и при необходимости оперативно выполнять работы по восстановлению панелей при дальнейшей эксплуатации. Выполняются работы по обустройству шахты № 467 на улице Кораблестроителей. Ввиду окончания агротехнического периода благоустройство территории будет выполнено в следующем году" — заявили в Метрострое".

Напоним, что из-за проблем на "Беговой" и "Новокрестовской" петербургский метрополитен подал иск к Дирекции транспортного строительства. В итоге через Арбитражнй суд "Метрострой" согласился устранить неполадки.

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Фото:Piter.TV