Петербургские депутаты хотят избавить киноманов от излишней рекламы

Депутат Денис Четырбок предложил уменьшить количество рекламы перед киносеансом.

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок выступил за ограничение времени показа рекламы перед трансляцией фильмов в российских кинотеатрах – не более 20 минут. Соответствующие поправки в федеральный закон "О рекламе" одобрили на пленарном заседании ЗакСа 23 октября. Об этом сообщили в Telegram-канале " Четырграм".

Как отметил депутат, закон на сегодняшний день запрещает показывать коммерческие ролики во время киносеансов, но о показе рекламы до фильма ничего не сказано.

Если я иду на "Джокера", то я иду на "Джокера". Никакой рекламы напитков, подгузников и подарочных карт там быть не должно. Денис Четырбок

Депутат настаивает на том, что о предстоящей рекламе кинотеатры должны предупреждать заранее. В билете нужно указывать реальное время начала фильма.

Bloomberg: онлайн-кинотеатр Apple TV+ запустится в ноябре и будет стоить $10 в месяц.

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