Bloomberg: онлайн-кинотеатр Apple TV+ запустится в ноябре и будет стоить $10 в месяц

12 ноября также будет запущен стриминговый сервис Disney+.

Источникам Bloomberg удалось узнать, когда начнет работать стриминговый канал Apple TV+ и сколько будет стоить месячная подписка.

Появление онлайн-кинотеатра Apple TV+ было анонсировано еще в начале текущего года. Несколько дней назад появилась информация о том, что канал начнет работать осенью, теперь же Bloomberg называет более точные сроки — ноябрь. К слову, 12 ноября также будет запущен стриминговый канал Disney+. Как предполагают эксперты, Apple попытается опередить конкурента на несколько дней, чтобы Disney в итоге досталось меньше внимания. Ежемесячная подписка на Apple TV+ будет стоить $10. Стоимость ежемесячной подписки на Disney+ – $7, а базовая подписка на Netflix стоит $9 в месяц.

Всего компания Apple выделила $6 млрд из своего бюджета на производство новых фильмов и шоу для канала. Накануне компания Apple представила полноценный трейлер драматического сериала The Morning Show ("Утреннее шоу") с Дженнифер Энистон, который будет показан на Apple TV+.

Видео: YouTube/ Apple TV