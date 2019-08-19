Стриминговый сервис Apple представил официальный трейлер "Утреннего шоу" с Дженнифер Энистон

Премьера состоится уже осенью этого года.

На официальном канале Apple TV опубликовали полноценный трейлер "Утреннего шоу" про телеведущих. В главных ролях — Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Стив Карелл

О подробностях сюжета можно только догадываться. Скорее всего. В нем будет рассказываться о журналистской работе во время утренних шоу в США. Это будет первый крупный эксклюзив нового стримингового сервиса Apple+.

Премьера — осенью на стриминговом сервисе от Apple.

Ранее Piter.TV опубликовал тизер нового сериала "Утреннее шоу".