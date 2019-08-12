Apple TV представило тизер нового сериала "Утреннее шоу" с Энистон, Уизерспун и Кареллом

На официальном канале Apple TV опубликован тизер нового сериала "Утреннее шоу" (The Morning Show). В главных ролях проекта – популярные американские актеры: Стив Карелл, Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон.
Видео: Apple TV / YouTube
Дата премьеры нового проекта стримингового сервиса пока не определена.
На официальном канале Apple TV опубликован тизер нового сериала "Утреннее шоу" (The Morning Show). В главных ролях проекта – популярные американские актеры: Стив Карелл, Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон.
Видео: Apple TV / YouTube
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