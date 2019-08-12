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Apple TV представило тизер нового сериала "Утреннее шоу" с Энистон, Уизерспун и Кареллом

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Дата премьеры нового проекта стримингового сервиса пока не определена.

На официальном канале Apple TV опубликован тизер нового сериала "Утреннее шоу" (The Morning Show). В главных ролях проекта – популярные американские актеры:  Стив Карелл, Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон.

Видео: Apple TV / YouTube

Теги: сериал, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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