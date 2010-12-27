Компания Apple задалась целью получить "Оскар"

В понедельник, 17 июня, стало известно том, что компания Apple намерена получить "Оскар". Об этом сообщает "Версия Инфо".
Как оказалось, руководство компании поставило перед собой задачу - снять 6 низкобюджетных фильмов, которые впоследствии выдвинут на известную кинопремию. Напомним, что зимой 2019 года компания планирует запустить видеосервис Apple TV+.
Как отметили представители Apple, на стриминговом сервисе будет транслироваться оригинальный контент, который создадут знаменитые режиссеры при участии популярных актеров.
Бюджет каждого из фильмов составит от $5 млн до $30 млн.
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Фото:pixabay
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