Компания Apple задалась целью получить "Оскар"

Руководство компании снимет 6 низкобюджетных фильмов.

В понедельник, 17 июня, стало известно том, что компания Apple намерена получить "Оскар". Об этом сообщает "Версия Инфо".

Как оказалось, руководство компании поставило перед собой задачу - снять 6 низкобюджетных фильмов, которые впоследствии выдвинут на известную кинопремию. Напомним, что зимой 2019 года компания планирует запустить видеосервис Apple TV+.

Как отметили представители Apple, на стриминговом сервисе будет транслироваться оригинальный контент, который создадут знаменитые режиссеры при участии популярных актеров.

Бюджет каждого из фильмов составит от $5 млн до $30 млн.

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