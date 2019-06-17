Адвокат заявил, что 24 июня мировое соглашение должно быть надлежащим образом процессуально оформлено судом.

В понедельник, 17 июня стало известно о том, что BadComedian и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение. Об этом передает "МБХ медиа" со ссылкой на адвоката видеоблогера Сергея Панченко.

Мировое соглашение об урегулировании спора достигнуто. Стороны считают данный инцидент урегулированным. На судебном заседании 24 июня мировое соглашение должно быть надлежащим образом процессуально оформлено судом заявил адвокат

Напомним, что 3 июня, блогер BadComedian выпустил новый ролик, в котором заявил о возможном закрытии канала. По словам Евгения Баженова, он устал от бесконечных судебных тяжб с кинокомпанией Kinodanz.

По словам Баженова, блокировать его канал на YouTube начали еще летом 2018 года, а судебная тяжба идет с 18 января 2019 года. Кинокомпания уверена, что блогер нарушил авторские права, когда делал обзор фильма "За гранью реальности". Кинокомпания намеревалась отсудить у него 1 млн рублей.

Блогер отметил, что его обзоры выходят так долго из-за судов.

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Видео:BadComedian