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В Астрахани школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с гелевой ручкой

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Комиссии не удалось отсканировать работу выпускника.

В Астрахани выпускник набрал нулевые баллы за Единый государственный экзамен по математике. Об этом сообщает Министерство образования и науки астраханской области.

Как оказалось, школьник при сдаче экзамена использовал обычную черную гелевую ручку. Однако, при проверке бланков комиссия не смогла отсканировать его работу. 

В итоге выпускнику было предложено два варианта: переписать ЕГЭ или же подождать пока его бланки проверят вручную. Известно, что в 2019 от "неправильных" ручек пострадали 3 школьника. После этого Конфликтная комиссия заявила, что проверит в полном объеме работы астраханских выпускников.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы подали 400 тысяч анкет с предложениями по развитию районов.

Видео:Piter.TV

Теги: егэ, новости россии, общество
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Тема дня,

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