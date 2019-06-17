В Астрахани школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с гелевой ручкой

Комиссии не удалось отсканировать работу выпускника.

В Астрахани выпускник набрал нулевые баллы за Единый государственный экзамен по математике. Об этом сообщает Министерство образования и науки астраханской области.

Как оказалось, школьник при сдаче экзамена использовал обычную черную гелевую ручку. Однако, при проверке бланков комиссия не смогла отсканировать его работу.

В итоге выпускнику было предложено два варианта: переписать ЕГЭ или же подождать пока его бланки проверят вручную. Известно, что в 2019 от "неправильных" ручек пострадали 3 школьника. После этого Конфликтная комиссия заявила, что проверит в полном объеме работы астраханских выпускников.

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Видео:Piter.TV