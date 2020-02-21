Холодный фронт принесет в Петербург дожди 5 июля

Температура воздуха в городе не превысит +19 градусов, осадки ожидаются вечером.

В субботу, 5 июля, на метеоусловия Санкт-Петербурга окажет влияние фронтальный раздел, приближающийся с северо-западного направления. Об этом сообщил метеоролог Михаил Леус, ведущий специалист погодного центра "Фобос".

В первой половине дня в городе ожидается переменная облачность, однако ближе к вечеру в регионе вновь пройдут осадки. Температурный фон в Петербурге составит от +17 до +19 градусов. В Ленинградской области воздух прогреется до +15…+20°C.

Западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с, временами возможны усиления: в городе — до 13 м/с, в восточных районах области — до 11–16 м/с. Атмосферное давление будет постепенно понижаться, достигнув отметки 757 мм ртутного столба, что ниже климатической нормы.

На воскресенье также прогнозируются кратковременные дожди. Температура ночью составит +12…+14°C, днём — +17…+19°C.

Ранее VK Fest в Петербурге пройдет по расписанию несмотря на сильный ветер.

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