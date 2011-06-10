В Невском районе Петербурга нашли схрон боеприпасов со времен ВОВ

В ходе демонтажа строения в Петербурге обнаружены останки вооружения.

В Невском районе Санкт-Петербурга при демонтаже гаражной постройки на улице Глазурной были обнаружены объекты, визуально схожие с боевыми снарядами времён Великой Отечественной войны.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, на место незамедлительно прибыла дежурная группа сапёров ОМОН. После детального осмотра специалисты установили, что предметы не представляют угрозы, поскольку являются пустыми корпусами боеприпасов.

В числе находок оказались десятки элементов: корпуса миномётных мин, противопехотных мин типа ПОМЗ, ручных гранат Ф-1, М-24 и М-39, а также фрагменты артиллерийских снарядов и хвостовые части мин. Все выявленные объекты были впоследствии переданы на утилизацию.

Ранее Росгвардия обеспечила безопасность 96 тысяч участников "Алых парусов" в Петербурге.

Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области