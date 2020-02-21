В Центральном районе Петербурга неизвестный ранил прохожего ради 500 рублей

На улице Заслонова произошло нападение: пострадавший госпитализирован с тяжёлым ранением.

В Центральном районе Санкт-Петербурга мужчина получил тяжёлое ранение в результате нападения. Инцидент произошёл на улице Заслонова, где, по предварительным данным, неизвестный мигрант с ножом напал на находившегося в состоянии алкогольного опьянения мужчину и отобрал у него 500 рублей. Об этом проинформировал источник 78.ru.

Пострадавшего доставили в больницу с проникающим ножевым ранением грудной клетки и признаками алкогольного отравления.

Как рассказала его гражданская супруга, нападавший был одет в чёрную футболку, имел коротко остриженные волосы и, по её словам, мог быть выходцем из другой страны.

Ранее сообщалось, что среди пользователей электросамокатов в Петербурге выявили 17 тыс. нарушений.

Фото: pixabay