Среди пользователей электросамокатов в Петербурге выявили 17 тыс. нарушений

Чаще всего водители средств индивидуальной мобильности не спешивались на пешеходных переходах.

С марта в Петербурге пользователи электросамокатов почти 17 тыс. раз нарушили правила дорожного движения. Об этом рассказали в городском комитете по транспорту.

Чаще всего водители средств индивидуальной мобильности не спешивались на пешеходных переходах (14,5 тыс. случаев), использовали самокат вдвоем или втроем 1,4 тыс. раз. Выписано 9,4 тыс. штрафов, заблокировано 396 аккаунтов.

О нарушении правил эксплуатации СИМ по телефону: +7 (812) 240-92-72, через бот в Telegram: @Samokat_ru_bot, может рассказать любой очевидец.

Важно указать цвет или название кикшеринга, сообщить номер самоката, а также место и время нарушения. Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

Ранее на Piter.TV: комтранс Петербурга утвердил список зон запрета для передвижения курьеров на СИМ.

Фото: Piter.TV